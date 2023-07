Real Madrid-Milan 3-2, Romero: “Voglio stare qui per imparare tanto”

Il Milan di Stefano Pioli ha perso, per 3-2 , in amichevole al 'Rose Bowl' di Pasadena (CA - U.S.A.) contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti . Dopo le reti di Fikayo Tomori al 25' e di Luka Romero al 42' , il Diavolo ha incassato la rimonta dei 'Blancos', siglata da Federico Valverde ( 57 ' e 59' ) e da Vinícius Júnior ( 84' ).

Le parole di Romero al termine della sfida contro le 'Merengues'

Al termine del match ha parlato Romero, autore di un 'golazo'. "Se voglio restare o andare a giocare? Io voglio stare qui per la stagione, qui posso imparare tanto", ha evidenziato l'ex Lazio, appena arrivato a parametro zero alla corte di Pioli. Ed a chi gli ha chiesto se fosse un gol alla Paulo Dybala, ha risposto: "Ho calciato come so fare io…".