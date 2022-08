Real Madrid, Ancelotti: “Vogliamo lottare per tutti e sei i titoli”

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato ai canali ufficiali UEFA in vista della Supercoppa Europea contro l'Eintracht Francoforte, in programma mercoledì 10 agosto. Queste le dichiarazioni dell'ex tecnico del Milan: "I miei giocatori arriveranno preparati, essendo così professionali. Vogliamo portare a casa un altro trofeo nel primo match della stagione. Abbiamo sei titoli in palio e vogliamo lottare per tutti". Milan, Ziyech ancora possibile. Ma solo a due condizioni ... >>>