La rivelazione di Raspadori: “Mi ha cercato anche il Milan, ma…”

Il calciomercato del Milan è stato molto intenso, ma il Diavolo non è riuscito a portare a casa tutti gli obiettivi. Sono anni che i rossoneri cercano una possibile punta per il proprio futuro. Giacomo Raspadori , attaccante del Napoli, ha rilasciato una lunga invervista a 'La Gazzetta dello Sport' svelando anche un retroscena sul calciomercato del Milan . Ecco l'estratto.

Raspadori: "Mi ha cercato anche il Milan, ma..."

"Io spero di essere vissuto, anche dai miei compagni, come un leader silenzioso, unisco, non divido. Cerco di fare squadra, non navigo in solitaria. Sin da subito essere qui è stato un motivo di orgoglio. Mi avevano cercato Juve, Milan, Inter ma sono felice di giocare nel Napoli, anche per la storia dei calciatori, vorrei ricordare solo Maradona e Juliano, che hanno indossato questa maglia". Raspadori, quindi, avrebbe potuto indossare la maglia del Milan.