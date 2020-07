Ranieri elogia Pioli: “Non mollare, il tuo Milan gioca benissimo”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il Parma si è fatto valere a San Siro, ma è uscito sconfitto. Dopo il vantaggio firmato Kurtic, nel secondo tempo il Milan trova due gol in pochi minuti (Kessie e Romagnoli in gol). Sul 2-1 il Parma rimane attaccato alla partita e va vicino al clamoroso pareggio in ben due occasioni; poco dopo il 3-1 che chiude la partita firmato Hakan Calhanoglu.

E nel post-partita, nel corso dello scambio di collegamenti tra Genova e Milano, a Sky Sport Claudio Ranieri si è complimentato con Stefano Pioli per il suo lavoro al Milan: “Stai vivendo una situazione simile a me in passato, non mollare, continua così che poi alla la gente ti riconosce il lavoro che stai facendo”.

In generale sul gioco che sta esprimendo il Milan di Pioli: “Il suo Milan mi piace moltissimo, gioca bene, ha molta qualità, sono equilibrati, compatti. E’ veramente una bella squadra, è bello vederlo giocare”.

