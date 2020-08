Rangnick: “Ibrahimovic, che forma fisica! Ma io creo valore, non lo compro”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Ralf Rangnick, ex obiettivo del Milan per la panchina, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic e del suo modo di lavorare. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni de ‘Il Corriere della Sera’: “Sono ammirato dalla forma fisica di Ibrahimovic a 38 anni. Però il mio compito è sempre stato creare valore, non comprarlo. I calciatori vanno cercati quando non li conosce quasi. nessuno e quelli. più esperti, che sono già nel club e hanno atteggiamento e mentalità convincenti, possono comunque migliorare attraverso il lavoro dello staff”.

