ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Ralf Rangnick, che era stato in procinto di diventare nuovo manager del Milan, ha rilasciato un’intervista in esclusiva ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola. Queste le dichiarazioni di Rangnick su quando sono avvenuti i primi contatti con il club di Via Aldo Rossi: “Fine ottobre, quando la squadra era in situazione complicata: a tre punti dalla zona retrocessione”. LEGGI QUI L’INTERVISTA INTEGRALE DI RANGNICK >>>