Ramos: “Se ho sentito Leao? Non ho preferenze tra Milan e Napoli”

Goncalo Ramos, giocatore del Benfica, ha dichiarato di non aver sentito Rafael Leao e non aver preferenze tra Milan e Napoli

In vista del match tra Benfica e Inter , valido per l'andata dei quarti di finale di Champions League , Goncalo Ramos ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Alla richiesta sull'aver contattato Rafael Leao piuttosto che Mario Rui , l'attaccante ha detto di non aver preferenze sull'affrontare Milan o Napoli in un eventuale semifinale, ma di essere concentrato sulla sfida ai nerazzurri. Di seguito le sue parole a riguardo.

Le parole di Goncalo Ramos

"Dovremo essere attenti e preparati per affrontarli al meglio. Se ho parlato con Leao o Mario Rui? Non ho preferenze su chi affrontare in una eventuale semifinale, prima dobbiamo giocare contro l'Inter e in seguito vedremo".