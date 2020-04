Rami: “Problema con Inzaghi al Milan, vi spiego perché”

NEWS MILAN – Verità senza particolari filtri. Grazie alle dirette Instagram, molti calciatori, dirigenti e allenatori stanno ricordando e raccontando retroscena storici, oltre che discutere della propria quotidianità. Oggi ‘intervista’ per Adil Rami, intervenuto con Fabio Cannavaro.

Il difensore francese è tornato sull'avventura al Milan e di mister Inzaghi: "Quando era al Valencia mi ha chiamato Benitez per andare al Napoli, io gli ho risposto che mi sarebbe piaciuto giocare in Italia, ma a Milano. Così sono andato al Milan: a me è piaciuto moltissimo, ma ho avuto un problema col tuo amico Pippo Inzaghi. Non voglio parlare male di lui, ma mi ha fatto delle critiche che non mi sono piaciute".