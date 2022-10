Pimenta: “Donnarumma? A Parigi sta bene, ma il futuro non lo conosce nessuno”

Raffaela Pimenta, avvocato che ha ereditato la gestione dell'agenzia di Mino Raiola, ha rilasciato una lunga intervista a 'Tuttosport' in cui parla di diversi suoi assistiti, tra cui Gianluigi Donnarumma. C'è la possibilità che possa ritornare in Italia? L'ex portiere del Milan - afferma - sta benissimo al Psg, ma il futuro non lo sa nessuno. Nessuna porta chiusa in faccia a priori: queste le dichiarazioni.