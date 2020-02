Rafael Leao: “Vestire la maglia del Milan è un sogno”

ULTIME NEWS MILAN – Rafael Leao ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Milan Tv. Il giovane attaccante portoghese ha parlato dei suoi primi mesi da giocatore rossonero e ha definito ‘un sogno’ quello di indossare la maglia del Milan. Ecco le sue dichiarazioni: “Non mi aspettavo di esordire nel derby. Per me è un motivo di orgoglio e un sogno vestire la maglia del Milan. Non mi sarei mai aspettato di arrivare al Milan così presto. Sono felicissimo”. Per vedere le dichiarazioni integrali del numero 17 rossonero, continua a leggere >>>

