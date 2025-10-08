È possibile che due giocatori cambino il volto di un'intera squadra? Sì, lo hanno dimostrato Luka Modric e Adrien Rabiot al Milan. Dalla partita contro il Bologna (quando è arrivato il francese) i due sono sempre partiti titolari in campionato e difficilmente hanno lasciato il campo. È capitato solo due volte a Luka Modric, cautamente conservato e fatto riposare da Massimiliano Allegri. I due centrocampisti citati, proprio insieme all'allenatore, hanno cambiato completamente la mentalità della squadra. Inoltre, sembra che Modric e Rabiot - più di chiunque altro - siano i trasmettitori dei messaggi tecnici, tattici e temperamentali che il mister vuole comunicare alla squadra. Il loro ruolo all'interno del gruppo sembra già imprescindibile e non solo per la loro indubbia qualità. Se Rabiot ha stupito molti, Modric ha stupito tutti. Il campione croato, a 40 anni, sta mostrando una continuità fisica e di rendimento davvero impressionante. Ne è rimasto impressionato persino Rabiot stesso, il quale ha raccontato a 'Le Figaro' la sensazione di aver di fianco, come compagno di squadra e di reparto, un Pallone d'Oro.