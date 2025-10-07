Adrien Rabiot ha avuto un grandioso impatto nel mondo Milan. La sua qualità, la leadership, l'esperienza, la conoscenza del campionato italiano e la conoscenza dello staff di Massimiliano Allegri sono tutti fattori che hanno inciso indubbiamente. Ciò non toglie nulla ai grandi meriti del centrocampista francese per questo inizio stagione. Sembra quasi che non abbia avuto bisogno di alcun periodo di ambientamento. In un certo senso, lo ha confermato lui stesso nel corso di un'intervista per 'Le Figaro' (qui l'intervista completa). O meglio, di sicuro per lui l'ambientamento è stato piuttosto facile e immediato. Ecco perché.