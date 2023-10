PSG-Milan, Ronaldinho: “Leao? Può fare la differenza”

Ronaldinho, ex calciatore del PSG e del Milan, ha detto la sua proprio sulla sfida tra i francesi e i rossoneri di Champions League. Parigi ha aperto a Ronie le porte dell’Europa, Milano le ha chiuse. Il talento brasiliano ha lasciato il segno in entrambi i club, anche se in due momenti ben distinti della sua carriera. Ronaldinho ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport. Ecco un estratto su Rafael Leao (QUI TUTTE LE SUE PAROLE).