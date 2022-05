PSG, Messi: “La vittoria del Real ci ha uccisi: non sono stati i migliori”

Leo Messi, attaccante del PSG, ha parlato a TycSport della vittoria della Champions League da parte del Real Madrid.

Queste le parole dell'ex numero 10 del Barcellona: "La vittoria del Real Madrid ci ha ucciso. Per me e per l'intero spogliatoio, oltre che per tutta Parigi, quella competizione ci aveva dato una grande illusione e poi, per come è andata la partita, il risultato è stato un duro colpo. Non sempre vince il migliore. Il Real, senza togliere niente ai loro meriti, non è stata la squadra migliore di questa edizione eppure ha battuto tutte le contendenti. Il Pallone d'Oro? Non penso ci siano dubbi, Benzema ha disputato una stagione spettacolare e ha finito per consacrarsi vincendo la Champions e risultando decisivo dagli ottavi in poi".