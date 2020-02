PSG, Marquinhos: “Spero che Thiago Silva resti anche l’anno prossimo”

CALCIOMERCATO MILAN – L’ex Roma Marquinhos, ora da anni in forza al PSG di cui è vice capitano, ha parlato in conferenza stampa del connazionale e compagno di reparto Thiago Silva.

Marquinos ha detto: “Ha mostrato in campo che è ancora a livello per giocare nel PSG. Anche se ha 35 anni gioca a un livello altissimo. Thiago è un amico per me, mi ha aiutato a migliorare. Se potessi scegliere io, certo che vorrei che restasse qui anche l’anno prossimo“.

