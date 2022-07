PSG, Galtier: “Nuovi arrivi? Vedremo cosa accadrà questa settimana…”

Christophe Galtier, allenatore del PSG, ha parlato anche di calciomercato a margine della tournée giapponese che ha visto protagonista il club francese. Queste le sue dichiarazioni sui possibili arrivi (Renato Sanches su tutti): "La società sta lavorando per migliorare la rosa - ha detto Galtier, neo tecnico del PSG -. Saliremo sull'aereo, faremo un viaggio di 12 ore, dormiremo e quando atterreremo avremo 1, 2 o forse 3, 4 o 5 giocatori in più. Vedremo cosa accadrà questa settimana". Oltre a Renato Sanches, il PSG è pronto ad accogliere anche Nordi Mukiele, terzino destro in arrivo dal RB Lipsia. Difesa, ritorno di fiamma per il Milan? le ultime news di mercato >>>