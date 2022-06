Donnarumma: “Navas? Alternanza difficile, ma siamo buoni amici”

Gianluigi Donnarumma, ex portiere del Milan, ha parlato dell'alternanza con Keylor Navas al Psg. Queste le dichiarazioni

Gianluigi Donnarumma , ex portiere del Milan, ha parlato dell'alternanza con Keylor Navas al Psg. Il numero uno della Nazionale ha raccontato il rapporto d'amicizia che lo lega al suo collega di reparto che, a suo avviso, è stato fondamentale per terminare al meglio la stagione. Queste le dichiarazioni rilasciate ai canali ufficiali del club francese.

"Keylor Navas? Siamo buoni amici, è stato quello a portarci in fondo. L'alternanza è difficile da sopportare, ma abbiamo stima reciproca e siamo stati bene insieme. Ricevere il premio come miglior portiere è bello, spero di essere lì ancora per tanti anni, ma al primo posto metto quelli di squadra".