Pruzzo: “Inter e Milan favorite per lo scudetto, Roma non ancora pronta”

Roberto Pruzzo, ex attaccante della Roma, ha parlato della prossima stagione di Serie A, in particolare di Inter, Milan e dei suoi giallorossi. Queste le dichiarazioni a TMW: "Se la squadra di Mourinho è già da scudetto? Dico di no, sarebbe importante annullare la distanza tra il quarto e il sesto posto rispetto all'anno scorso. Dalla prima sarebbero 23 i punti da annullare rispetto all'anno passato e questo gap non credo sia così facile da colmare, però poi vediamo. La mia griglia vede Inter e Milan in prima fila, in seconda Juve e Roma, in terza Napoli e Lazio, in quarta Atalanta e Fiorentina, ma c'è un mercato in evoluzione".