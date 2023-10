Primavera Milan, Simmelhack: “Non potevo immaginare un ritorno migliore”

Il Milan Primavera si rialza dopo la sconfitta contro il PSG e vince in casa contro la Sampdoria . La vittoria è arrivata nel recupero. Nel post partita, Alexander Simmelhack , attaccante rossonero, ha parlato della gara. Ecco le sue parole ai microfoni di MilanTV.

"Una bellissima sensazione: cinque mesi fa ho giocato la mia ultima gara di U19. Non potevo immaginare un ritorno migliore debutto e gol decisivo. Sono stati tutti molto gentili e hanno cercato di aiutarmi, ma è complicato quando non parli bene l'italiano. Mi aiutano il più possibile. Soprattutto nel secondo tempo abbiamo avuto il controllo e abbiamo attaccato spesso in contropiede. Abbiamo dato il massimo ed è bellissimo poter festeggiare la vittoria. Vorrei evitare gli infortuni e imparare ancora i meccanismi di gioco".