Prandelli sull’ex allenatore del Milan: “Pioli una garanzia per la Fiorentina”

Mancano pochi giorni all'inizio del campionato di Serie A. È dunque tempo di previsioni e pronostici. Il campionato italiano quest'anno incuriosisce molto, soprattutto per i numerosi cambiamenti sulle panchine delle migliori squadre. Intervenuto sulle frequenze di Radio FirenzeViola, Cesare Prandelli - ex allenatore della Nazionale - ha dato la propria opinione sulla Fiorentina di Stefano Pioli, ex allenatore del Milan.
Prandelli sulla Fiorentina di Pioli
Pioli, dopo un anno in Arabia alla guida dell'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, ha deciso di tornare in patria. Allenerà la Fiorentina, sulla cui panchina è già stato tra il 2017 e il 2019.