Prandelli sull’ex allenatore del Milan: “Pioli una garanzia per la Fiorentina”

Intervistato da Radio FirenzeViola Cesare Prandelli ha parlato della Fiorentina di Pioli, ex allenatore del Milan e dell'Al-Nassr
Mancano pochi giorni all'inizio del campionato di Serie A. È dunque tempo di previsioni e pronostici. Il campionato italiano quest'anno incuriosisce molto, soprattutto per i numerosi cambiamenti sulle panchine delle migliori squadre. Intervenuto sulle frequenze di Radio FirenzeViola, Cesare Prandelli - ex allenatore della Nazionale - ha dato la propria opinione sulla Fiorentina di Stefano Pioli, ex allenatore del Milan.

Pioli, dopo un anno in Arabia alla guida dell'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, ha deciso di tornare in patria. Allenerà la Fiorentina, sulla cui panchina è già stato tra il 2017 e il 2019.

Ecco il pensiero di Prandelli sulla Viola 2025/26: "Fiorentina? La sensazione è molto buona. Mi sembra che gli acquisti siano stati mirati per un'idea di gioco ben precisa. Pioli è una garanzia assoluta di esperienza, competenza, di capacità e sono molto molto ottimista. Mi auguro che l'obiettivo sia importante".

