Porto-Milan, Pioli: “Siamo forti, dobbiamo dimostrarlo anche in Europa”

Stefano Pioli , alla vigilia di Porto-Milan, ha parlato delle insidie della partita di Champions League. Queste le dichiarazioni ai microfoni di Milan TV: "Sarà una partita difficile perché affrontiamo un avversario molto solido, esperto e che sa come interpretare questo tipo di partite".

Sul Porto : "Un avversario compatto, veloce. Il Milan deve giocare bene. Se giochi meglio del tuo avversario hai chiaramente più possibilità di vincere. Noi abbiamo fatto delle buone prestazioni, ma la classifica piange. Per questo dobbiamo mettere in campo una prestazione molto attenta, vogliamo tornare a casa con un risultato positivo".

Sulla squadra : "Siamo una squadra competitiva, una squadra forte e dobbiamo dimostrarlo anche in Europa. Alla fine il risultato ci è mancato in queste prime due partite. Dobbiamo avere attenzione e lucidità: a questi livelli i dettagli fanno la differenza".

Sulle due partite contro il Porto: "I due scontri diretti con il Porto saranno determinanti per la classifica finale. Due giornate sono già passate, le prossime due saranno importanti. Per questo ci siamo preparati per affrontare una partita importante"