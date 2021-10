Porto-Milan 1-0, Sconcerti: “Krunic non adatto, assenza Kessie pesante”

L'opinionista Mario Sconcerti ha analizzato la prestazione di alcuni singoli in Porto-Milan. Bocciati Krunic e Bennacer. Le dichiarazioni

L'opinionista Mario Sconcerti ha analizzato la prestazione di alcuni singoli in Porto-Milan. Bocciati Krunic e Bennacer. Le dichiarazioni ai microfoni di 'TMW Radio': "Il Milan ha fatto una brutta partita, aveva assenze pesanti, soprattutto quella di Kessiè. Il Porto non è una squadra straordinaria ma con il pubblico ha spinto di più. Prima del gol aveva fatto già 14 tiri in porta. Era un Milan molto leggero a centrocampo, ha fatto molti errori in uscita. Krunic non mi è sembrato adatto alla serata, ha perso tanti palloni anche Bennacer. E' stata una partita brutta che mette in seria difficoltà il proseguimento in Champions dei rossoneri".