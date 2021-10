Porto-Milan 1-0, Capello non ha dubbi: “Fallo nettissimo su Bennacer”

Fabio Capello. ex allenatore rossonero, ha commentato l'episodio dubbio sul gol vittoria di Luis Diaz. C'era fallo su Bennacer? Il pensiero

Fabio Capello, ex allenatore rossonero, ha commentato l'episodio dubbio sul gol vittoria di Luis Diaz. C'era fallo su Bennacer? Ecco il pensiero dagli studi di 'Sky Sport': "Contro una squadra aggressiva come il Porto, al Milan sono mancati i giocatori che normalmente fanno la differenza. Quella di Theo Hernandez è quella più importante. Il Porto ha meritato di vincere, anche se secondo me il gol era da annullare dato che c'è un fallo nettissimo su Bennacer da parte del giocatore del Porto".