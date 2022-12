Poli: “Un sogno giocare nel Milan: da sempre la mia squadra del cuore”

Lo stesso Poli , in un'intervista rilasciata ai microfoni di TuttoB.com , ha parlato delle sue diverse esperienze italiane. In modo particolare si è soffermato sulla parentesi al Milan, che lui definisce un sogno, essendo sempre stato un tifoso rossonero. Di seguito le sue parole.

Sulla parentesi al Milan : "Ho giocato in squadre importanti in questi 14 anni. Il Milan in particolare, è stato un sogno perché da sempre è la mia squadra del cuore. Lo scrissi anche nel mio primo tema alle elementari: "Vorrei giocare con la maglia del Milan ".

Sugli eventuali rimpianti: "Non ho particolari rimpianti, sono contento di come sono andate le cose. Io sono un uomo di campo, quindi per me questo è l'habitat ideale. Le mie scelte le ho sempre fatte consapevolmente e le rifarei tutte". Alla scoperta di Eletu: il mediano con lo stesso avvocato di Leao.