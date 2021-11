Pochettino: “Donnarumma n° 1? Anche mia moglie dice che sono il migliore”

Mauricio Pochettino, allenatore del Psg, ha commentato le parole di Mino Raiola su Gianluigi Donnarumma come miglior portiere al mondo

Mauricio Pochettino, allenatore del Psg, ha commentato le parole di Mino Raiola su Gianluigi Donnarumma come miglior portiere al mondo. Queste le dichiarazioni riportate da 'Le Parisien': "Ogni giocatore e chi gli sta intorno pensa di dover giocare e di essere il migliore di tutti. Funziona così a tutti i livelli. Anche mia moglie pensa che io sia il miglior allenatore del mondo, tutti vogliono sostenere e proteggere chi gli sta a cuore, ma un allenatore non può pensare a questo anche se ovviamente anche noi proviamo empatia per chi ci circonda e ci spiace se procuriamo qualche delusione".