Pochettino: “Benzema-Donnarumma? Con il Var sarebbe andata diversamente”

Mauricio Pochettino, ex allenatore del Psg, è ritornato sulla sconfitta contro il Real Madrid e sul contatto tra Gianluigi Donnarumma e Karim Benzema

Renato Panno

Mauricio Pochettino, ex allenatore del Psg, ha parlato della sua esperienza in Francia e, in particolare dell'ultima stagione. La vittoria della sola Ligue 1 non può bastare ma, a suo avviso, ala Champions League sarebbe andata in maniera diversa se solo il Var avesse controllato il contatto tra Gianluigi Donnarumma e Karim Benzema. L'ex portiere del Milan, in diverse occasioni, ci ha tenuto particolarmente a specificare come quell'episodio fosse stato viziato da un evidente fallo del francese. Queste le dichiarazioni nell'intervista rilasciata a 'Infobae'.

Sull'esperienza al Psg

"È stata un'esperienza positiva. Abbiamo vinto Supercoppa, Coppa di Francia e campionato in un anno e mezzo ma è chiaro che il PSG deve vincere la Champions e che se non ci riesci è considerato un fallimento. Ma è un fallimento di 50 anni, non solo della scorsa stagione. Da 10-11 anni il PSG vince in patria e compra giocatori con l'obiettivo di trionfare anche in Europa. Credo che ce la farà perché ha le risorse ma ci sono fattori che non si possono controllare".

Sulla partita contro il Real Madrid

"Paura del palcoscenico? Allora dovremmo mettere uno psicologo anche al Chelsea, al City e al Liverpool, così come a tutte le squadre che hanno affrontato il Real di recente. Ci sono cose che non si possono controllare e credo che se il VAR avesse rivisto il contatto tra Benzema e Donnarumma, sarebbe andata diversamente. Loro hanno preso fiducia, un'energia diversa e noi abbiamo commesso un errore. Il calcio non deve andare oltre l'analisi della partita. Il fattore fortuna conta e quello emotivo influisce ma non credo siano così rilevanti. Cosa è successo al Chelsea? Che fine ha fatto il Manchester City, che ha subito tre gol in cinque minuti? Di cosa parliamo? Di un problema psicologico? È sempre successo, ricordiamo anche la famosa finale tra Liverpool e Milan: la squadra che non ha niente da perdere si prende dei rischi, mentre squadra che sembra aver già vinto tende invece a proteggersi e alla fine finisce per concedere, in modi talvolta "strani"". Milan, arriva anche un nuovo bomber? Le ultime news di mercato >>>