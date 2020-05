Pochettino: “Amo la Premier League, ma sono aperto ad altri Paesi”

ULTIME NEWS – Mauricio Pochettino, manager argentino esonerato a stagione in corso dal Tottenham in favore di José Mourinho, è pronto a rimettersi in gioco nella stagione 2020-2021.

Pochettino ha parlato così del suo futuro ai microfoni di ‘Sky Sports UK‘: “La mia idea è quella di continuare a vivere a Londra. Amo la Premier League, ma allo stesso tempo sono aperto ad ascoltare offerte da altri Paesi. Io e il mio staff siamo cresciuti parecchio e possiamo offrire molto al nostro nuovo club”.

I ‘rumors‘ di calciomercato danno Pochettino nel mirino dell’Olympique Marsiglia, compagine della Ligue 1 francese. Relativamente, invece, al campionato inglese, l’ex Southampton viene accostato alla panchina dell’ambizioso Newcastle. A questo proposito, Pochettino ha parlato così:

“Quando sono arrivato al Tottenham, non era tra i primi sei. L’Arsenal, ad esempio, nemmeno è tra le prime sei. Quindi bisogna aspettare e portare rispetto per tutti i club perché tutti lavorano duramente e nessuno va sottovalutato”. Apertura importante, dunque, verso un approdo sulla panchina delle ‘Magpies‘?

