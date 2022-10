Pobega: “Triestino al Milan, come Rocco e Maldini. Ma loro sono miti”

Tommaso Pobega, centrocampista del Milan l'anno scorso in prestito al Torino, ha rilasciato un'intervista esclusiva a 'Tuttosport' oggi in edicola (LEGGI QUI TUTTE LE ALTRE DICHIARAZIONI). In merito al significato che ha avuto, per lui, arrivare da giovane al Milan proveniente da Trieste, Pobega ha spiegato quanto segue.