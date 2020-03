PM – Castillejo: “Ho sentito Daniel Maldini, ecco cosa mi ha detto”

ULTIME NEWS MILAN – L’esterno offensivo del Milan Samu Castillejo ha rilasciato un’intervista ai microfoni di ‘Sky Sport’. Il numero 7 rossonero ha parlato delle condizioni di salute di Paolo e Daniel Maldini, nei giorni scorsi risultati positivi al tampone del coronavirus. Ecco le sue dichiarazioni: “C’era preoccupazione per la loro salute. Speriamo che nessun altro compagno risulti positivo. Ieri ho sentito Daniel, mi ha detto che non ha sintomi quindi speriamo vada tutto bene”. Per vedere l’intervista integrale dello spagnolo, continua a leggere >>>

