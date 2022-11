Pizzul: “Invidioso di Adani, io non vedevo l’ora di fare una pennichella”

Sui social sta facendo molto discutere lo stile del commentatore Lele Adani nel corso dei Mondiali in Qatar. L'ex calciatore è noto per il suo vivere il calcio con passione e spesso si lascia andare a commenti divisivi. Tutto il contrario rispetto a quanto faceva Bruno Pizzul che, nel corso di un intervista su 'Rai2', ha parlato della sua voglia perenne di andare a fare una pennichella durante le sue storiche telecronache. Queste le dichiarazioni.

Pizzul su Adani

"Devo ammettere una certa invidia per il suo entusiasmo, per quanto gli piace quello che fa. Io quando facevo le telecronache ero un po’ come con voi adesso, che guardo continuamente l’orologio perché vorrei andare a fare una pennichella. Io in telecronaca non vedevo l’ora che finisse la partita…". Calciomercato – Kessie, l’Inter ci prova: possibile il prestito dal Barça