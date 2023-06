Pistocchi: “Berlusconi? Mai avuto pressioni per dare vantaggi al Milan”

"Premesso che si interfacciava soprattutto con i direttori è giusto sottolineare che non ho mai avuto né direttamente né attraverso altri, delle pressioni per dare vantaggi alla sua squadra. Avevo ruolo delicato, come opinionista e moviolista. L'unico rapporto molto da vicino con lui, ma indiretto, l'ho avuto a maggio 1988: il direttore sport di Mediaset dell'epoca Bruno Bogarelli mi affidò ad una settimana dall'uscita lo speciale sul Milan campione d'Italia. Stiamo parlando del primo scudetto dell'era Berlusconi, un evento straordinario visto che il Milan non vinceva da una vita. Lavorai con un mio collega, Marco Baldini, che è stato produttore dello sport per tanti anni. Quando arrivò la sera della messa in onda, eravamo contenti ma c'era al tempo stesso apprensione. Eravamo in redazione e assistevamo al programma. Bogarelli era in collegamento telefonico diretto con Berlusconi che controllava tutto dalla A alla Z. Alla sigla finale Bogarelli si gira verso di noi e dice: "I complimenti del dottor Berlusconi, ottimo lavoro". Per uno che era arrivato da pochissimo e si era trovato coinvolto nella realizzazione di questo speciale fu una grande soddisfazione". Milan, nuovo stadio a San Donato. Il Sindaco Squeri: "Attendiamo il progetto".