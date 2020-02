Pirlo su Paquetà: “E’ bravo, ma deve trovare la giusta posizione”

VERSO INTER-MILAN – L’ex di entrambe le squadre che domenica sera si daranno battaglia a San Siro, Andrea Pirlo, ha “giocato” il derby intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Ecco le parole dell’ex centrocampista sul brasiliano Lucas Paquetà: “Paragone con Kakà? Evidentemente le prestazioni non sono state le stesse. Anche lui deve trovare la giusta posizione. E’ bravo, ma piano coi paragoni”, ha detto il bresciano alla rosea. Intanto per Donnarumma sarà il derby numero 9 in campionato: le ultime>>>

