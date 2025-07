Durante il talk show “Torretta Café” , Pippo Inzaghi difende il fratello Simone: “Ha deciso dopo la finale, tornerà in Europa”

Queste le sue parole: “Sono questioni personali, l’unica cosa che so è che Simone ha deciso dopo la finale di Champions League. Alcune volte si leggono delle sciocchezze, non aveva deciso nulla prima anche se c’erano richieste e non solo quelle dell’Al Hilal, ma lui ha sempre dato la priorità all’Inter”.