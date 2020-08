Pioli: “Serietà e buon senso durante il lockdown. Sapevamo di avere qualità”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha rilasciato un’intervista esclusiva ai microfoni di ‘Repubblica‘ in edicola questa mattina. Queste le dichiarazioni di Pioli sulla squadra rossonera, rientrata in campo, post-lockdown, per terminare la stagione 2019-2020 in Serie A come meglio non avrebbe potuto.

«Posso dire che abbiamo usato serietà e buon senso. Giocatori liberi per le prime 2-3 settimane, con le famiglie. Poi lavori di gruppo al video, ricondizionamento fisico e al ritorno a Milanello carichi atletici progressivi. Ma soprattutto ci siamo concentrati sulle motivazioni: sapevamo di avere qualità, non sempre dimostrate». LEGGI QUI LE DICHIARAZIONI INTEGRALI DI PIOLI >>>