Pioli: “Rebic, momento importante: ci è arrivato con il sacrificio”

NEWS MILAN – Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in un’intervista esclusiva con il canale tematico del club, ‘Milan TV‘. Queste le dichiarazioni di Pioli su Ante Rebic: “Non è vero che le scelte le fa l’allenatore, o è vero solo in parte, le scelte le fanno i giocatori, quando sono disponibili e determinati hanno più possibilità di essere scelti. Ante sta attraversando un momento importante e ci è arrivato attraverso il sacrificio, deve continuare così”. Per le dichiarazioni integrali di Pioli, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android