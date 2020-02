Pioli: “Peccato non essere riusciti a vincere ieri: c’era la possibilità”

NEWS MILAN – Stefano Pioli, tecnico rossonero, è stato intervistato da ‘Sky Sport‘ in occasione della premiazione della Panchina d’Oro 2018-2019. Ecco le dichiarazioni di Pioli su Milan-Verona di ieri pomeriggio a ‘San Siro‘, terminata 1-1. “Peccato per ieri che non siamo riusciti a vincere la partita. Ora prepariamo una gara importante e difficile”.

“Abbiamo messo in campo tanta generosità e volontà, sulla voglia della squadra di vincere non ci sono rimpianti e dubbi. Potevamo affrontare meglio la mezzora finale. C’erano le possibilità oggettive di vincerla”, ha concluso Pioli. Per tutte le sue dichiarazioni integrali, continua a leggere >>>

