Pioli: “Modena e Parma tappe complicate che mi hanno permesso di crescere”

Sabato 26 novembre , allo stadio 'Tardini', si è disputato il derby emiliano tra il Parma di Fabio Pecchia e il Modena di Attilio Tesser . La partita è terminata 1-2 per gli ospiti, grazie ai gol di Diego Falcinelli e Nicholas Bonfanti nel primo tempo; inutile, per i crociati, la rete su rigore di Franco 'El Mudo' Vázquez su calcio di rigore nella ripresa.

In tribuna al 'Tardini', per Parma-Modena, c'era anche Stefano Pioli, tecnico del Milan campione d'Italia in carica, che, in passato, ha allenato sia i ducali (stagione 2006-2007) sia, in precedenza, i canarini (2004-2006). Per l'occasione, ha parlato anche a 'Il Resto del Carlino' della partita e del suo passato su ambedue le panchine.