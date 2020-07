Pioli: “Leao più determinante, ma deve fare di più. Su Ibra …”

MILAN NEWS – Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha commentato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ la sfida Spal-Milan dello stadio ‘Paolo Mazza‘ di Ferrara. Queste le dichiarazioni di Pioli su Rafael Leão e Zlatan Ibrahimovic: “Credo che Leão possa leggere meglio alcune situazioni, ma in queste partite è entrato due volte, ha segnato due gol. Sta diventando già determinante, ma deve fare di più con le qualità che ha. Ibra è lontano dalla migliore condizione, dovrà trovare minutaggio e trovare la condizione giocando. Ci aspettano partite difficili e stimolanti, dobbiamo ritrovare le energie per tenere testa ad avversari stimolanti come Lazio, Juventus e Napoli“. LEGGI QUI LE DICHIARAZIONI INTEGRALI DI PIOLI >>>

