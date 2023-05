Pioli: “Leao è unico, ma se non ci sarà saremo sempre il Milan”

Su cosa teme dell'Inter: "Non temo nulla, ma abbiamo grande rispetto. Sappiamo che a questi livelli se arrivi alle semifinali di Champions vuol dire che hai qualità. Ce l'abbiamo anche noi e cerchiamo di mettere in campo la nostra miglior partita possibile soprattutto dal punto di vista della qualità tecnica, dell'attenzione tattica".

Su Leao:"Oggi per il lavoro che ha fatto è andato bene, ma è anche abbastanza normale perché ha lavorato solo sul dritto. Domattina sarà qui, spingerà al massimo per capire se potrà essere della partita o meno. Se sarà convocato è perchè è in grado di giocare dall'inizio, altrimenti aspetteremo la prossima. È chiaro che la speranza è sempre quella di avere tutti i giocatori a disposizione e Rafa sappiamo che ha delle caratteristiche uniche nella nostra squadra, ma so quanto sono forti i miei giocatori e la squadra nel complesso. Se non ci sarà saremo sempre il Milan".