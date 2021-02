Pioli: “Ibrahimovic a Sanremo? Avrà a disposizione i nostri preparatori”

Milan, l’intervista a Pioli

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport. Ecco le parole del tecnico alla vigilia di Milan-Stella Rossa.

"Ibrahimovic? E' sereno e determinato. Se esiste una persona, un campione, un ragazzo che può sopportare certe pressioni questo è Zlatan, anzi, fare prestazioni ancora più competitive. Abbiamo studiato un piano per averlo a disposizione il più possibile, salterà qualche allenamento, avrà dei nostri preparatori per potersi allenare. E' concentrato sulle prossime partite per aiutare la squadra come ha sempre fatto".