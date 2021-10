Pioli: “Futuro? Il mio contratto con il Milan non ha scadenza”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, nell'intervista rilasciata a Il Giornale ha parlato anche del suo futuro sulla panchina rossonera

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha rilasciato un'intervista al quotidiano "Il Giornale". Pioli, che ha un contratto in scadenza a giugno, ha parlato del suo futuro: "Nella mia testa il contratto con il Milan non ha scadenza. Ho un rapporto simbiotico con Maldini, Massara, Gazidis. Sto bene a Milanello e abbiamo tutti le stesse ambizioni. Io cambiato? Non mi sento affatto diverso da quello di 5 anni fa. È vero: la chimica tra le persone aiuta in una squadra di calcio ma quello che conta è sentirti a tuo agio anche nelle discussioni perché al Milan mi confronto con competenze avendo gli stessi obiettivi e indirizzi". Intanto il Milan sul calciomercato pensa a un calciatore dell'Inter.