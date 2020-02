Pioli: “Coronavirus, un elogio a chi lavora per affrontare la situazione”

NEWS MILAN – Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in un’intervista esclusiva con il canale tematico del club, ‘Milan TV‘. Queste le dichiarazioni di Pioli sullo sforzo che si sta compiendo per superare l’emergenza coronavirus in Italia: “Le persone coinvolte e chi sta lavorando per affrontare questa grave situazione vanno soltanto elogiate, speriamo che con unione e compattezza si possa vincere anche questa battaglia”. Per le dichiarazioni integrali di Pioli, continua a leggere >>>

