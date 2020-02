Pioli: “Ci manca l’istinto del killer: dobbiamo spingere e migliorare”

NEWS MILAN – Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in un’intervista esclusiva con il canale tematico del club, ‘Milan TV‘. Queste le dichiarazioni di Pioli sul momento del Diavolo alla luce di quanto visto in Fiorentina-Milan di sabato scorso: “Ci manca l’istinto del killer, una situazione che ci ha penalizzato troppo nell’ultima partita, abbiamo commesso che bastasse gestire senza correre rischi, dobbiamo giocare sempre con la stessa intensità, adesso i punti diventeranno sempre più pesanti, dobbiamo spingere, sono situazioni che dobbiamo migliorare”. Per le dichiarazioni integrali di Pioli, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android