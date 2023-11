Milan, Pino: “Ibrahimovic? Fa il dirigente ormai da 2-3 anni”

Uno dei temi caldi in casa Milan è quello di un possibile ritorno in rossonero di Zlatan Ibrahimovic. Ecco cosa ne pensa Letterio Pino

L'agente Letterio Pino, intervenuto su TMW Radio durante la trasmissione in collaborazione tra Tuttomercatoweb.com e l'AIACS, Assoagenti, ha parlato anche di un tema molto caldo in casa Milan, ovvero quello di un possibile ritorno in rossonero di Ibrahimovic. Ecco il suo parere.