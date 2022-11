Pimenta: “Romagnoli? Lazio scelta da tifoso. In Premier guadagnava di più”

Rafaela Pimenta , nRafaella giornata di ieri, ha vinto il premio ai 'Globe Soccer Awards' per il 'Miglior trasferimento del 2022'. Si tratta del passaggio di Erling Braut Haaland dal Borussia Dortmund al Psg. L'erede di Mino Raiola ha rilasciato un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport' in cui ha spiegato la scelta da tifoso di Alessio Romagnoli. L'ex capitano del Milan, infatti, si è trasferito alla Lazio nonostante in Premier League avrebbe guadagnato di più. Queste le dichiarazioni.

Pimenta su Romagnoli

"Alessio Romagnoli ha fatto una scelta da tifoso: poteva andare in Premier e guadagnare di più, adesso nella Lazio si sente felice". 'Donnarumma via dal Milan non per soldi': le parole dell'agente Rafaela Pimenta