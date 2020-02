Pierpaolo Marino: “Inter e Milan si sono rinforzate a gennaio”

NEWS MILAN – Intervistato dai colleghi di TuttoMercatoWeb, Pierpaolo Marino – responsabile dell’area tecnica dell’Udinese – ha parlato così dell’ultimo mercato invernale.

“È stato un mercato interessante. Si sono viste delle spese considerevoli soprattutto in alcuni acquisti del mercato globale”, ha dichiarato Marino, famoso e stimato dirigente sportivo.

Su Inter e Milan invece Marino ha detto: “Le milanesi si sono rinforzate molto secondo me“. Per quel che riguarda il mercato dei rossoneri da giorni si parla di Thiago Silva. Per saperne di più, continua a leggere>>>

