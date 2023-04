L’ex arbitro Pieri: “Rebic-Soumaoro? Rigore per i canoni UEFA”

"Al 7' c'è un pestone, chiamato in gergo step on foot, sul lancio di Kalulu per Rebic. Soumaoro si oppone e, come si vede dal replay, l'entrata del difensore va a toccare leggermente anche il pallone. Non vorrei però che il Var avesse ritenuto questo tocco come una giocata, come aver tolto il pallone dalla disponibilità di Rebic. Non può essere ritenuta tale, perché l'entrata di Soumaoro va a colpire il piede di Rebic e lo sposta nettamente. Questo è rigore per tutti i canoni che dà l'Uefa, non ci sono dubbi su questo episodio e quindi andava assegnato un penalty al Milan".