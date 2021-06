Piccinini: “Donnarumma al Psg? Un anno di prestito non è da escludere”

Il noto giornalista Sandro Piccinini ha parlato dell'ormai imminente passaggio di Gianluigi Donnarumma al Psg. Questo il suo pensiero

Il noto giornalista Sandro Piccinini ha parlato dell'ormai imminente passaggio di Gianluigi Donnarumma al Psg. Sono molti però i dubbi sulla sua titolarità vista l'ingombrante presenza di Keylor Navas. Queste le sue considerazioni dagli studi di 'Sky Sport': "Donnarumma resterà l’anno prossimo? Mi riesce difficile immaginare che Keylor Navas, fresco di rinnovo e idolo dei tifosi, vada in panchina. Così come immaginare Gigio stabilmente dodicesimo. Per me un anno in prestito non è un’ipotesi da escludere". Ecco le ultime di giornata sul calciomercato del Milan: Azmoun, De Paul e tanto altro