Pellegatti spiega: “I rinnovi di Ibrahimovic, Donnarumma e Calhanoglu”

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Il futuro prossimo del Milan passa prima dai rinnovi. Quelli di Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu, ma prima di tutti quello di Zlatan Ibrahimovic. Lo sa bene Carlo Pellegatti, che ha parlato di questo ai microfoni di Radio 24 durante la tramissione sportiva ‘Tutti Convocati’.

“Più che le frasi di Ibra, contano il suo modo di giocare, il suo modo di essere carismatico. E non lo dico io, ma la direzione tecnica. La priorità per il Milan non sono i nomi tipo Roca o Dumfries, ma il rinnovo suo e di Donnarumma. In questo Milan, oggi, serve più Ibrahimovic di un Lewandowski, che è un campione straordinario e segna tutti i suoi gol, ma non riesce ad allevare nessuno attorno a lui al contrario di Ibra”.

I numeri del rinnovo di Ibrahimovic e Donnarumma: “Donnarumma e Ibrahimovic vogliono restare entrambi al Milan. Al primo magari si possono chiedere 5,5 milioni+ un bonus alle 15 presenze. Un bonus ‘facile’, per salvaguardare il bilancio. Poi si andrà a vedere la clausola”.

Ancora su Gianluigi Donnarumma: “Come una grande donna va onorata, lo stesso deve essere fatto anche per Gigio Donnarumma che, da grande portiere, vuole giustamente iniziare a giocare anche la Champions League. La clausola? Il Milan può andargli incontro tra i 30 e i 40 milioni”. Una cifra che, a nostro avviso, è esageratamente bassa per un fenomeno come Gigio”.

Su Hakan Calhanoglu: “Il contratto di Calhanoglu scade nel 2021, che ha appena cambiato procuratore e vorrebbe rivedere l’ingaggio al rialzo e il Milan potrebbe perderlo a zero il prossimo gennaio e sarebbe un peccato”.

Infine Pellegatti si è brevemente espresso sul mercato di questa estate del Milan: “Ho sempre delle voce discordanti su chi scegli i giocatori. Vorrei un mercato univoco, fatto di scelte condivise da parte della dirigenza”.

