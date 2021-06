Pellegatti: “Ibrahimovic mi preoccupa, quando si parla di cartilagine…”

Carlo Pellegatti, giornalista e tifoso del Milan, ha parlato delle condizioni fisiche di Zlatan Ibrahimovic dopo le parole del CT della Svezia

Carlo Pellegatti, giornalista e tifoso del Milan, ha parlato delle condizioni fisiche di Zlatan Ibrahimovic dopo le parole del CT della Svezia. Queste le dichiarazioni rilasciate sul suo canale YouTube: "Ci sono voci che mi preoccupano. Quando si è infortunato a Torino e si parlava di un leggero trauma distorsivo mi sono aspramente preoccupato e ha preoccupato anche Ibrahimovic; poi è arrivata la diagnosi e io, figlio degli anni bui di Van Basten, sono atterrito dalla parola 'cartilagine' accostata anche a Ibrahimovic. Queste voci indubbiamente mi preoccupano: è troppo importante Zlatan Ibrahimovic. Se Ibra faticherà ad entrare in condizione è un problema: io non ci voglio neanche pensare. Se il CT della nazionale svedese ha parlato così ecco che sono preoccupato per Ibra. Lui mi dà sicurezza: quando c'è lui io sono tranquillo, sereno. Speriamo di ricevere qualche notizia confortante". Hakan Calhanoglu svela una telefonata con Paolo Maldini: ecco le ultime sul suo futuro